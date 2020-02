Aggressione choc nel carcere di Torino, nigeriano tenta di accecare un agente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessandra Benignetti Il sindacato di polizia penitenziaria OSAPP denuncia l'ennessimo episodio di violenza: l'Aggressione del detenuto nigeriano senza nessun motivo apparente L’Aggressione è partita dal nulla. Sono le 9.30 del mattino nel carcere delle Vallette a Torino, e senza motivo un detenuto trentenne di nazionalità nigeriana sferra un pugno in pieno volto all’agente di servizio della polizia penitenziaria di guardia nell’undicesima sezione del padiglione C. Un colpo violentissimo che rischia di far perdere un occhio al poliziotto, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Alla fine se l’è cavata con tre punti di sutura, ma resta la rabbia e l’amarezza per la violenza subita ingiustamente. "Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in ... ilgiornale

rossaIII : RT @TgrRaiPuglia: Medici sotto choc al #Perrino di #Brindisi dopo l'ennesima #aggressione #IoSeguoTgr @TgrRai - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: Medici sotto choc al #Perrino di #Brindisi dopo l'ennesima #aggressione #IoSeguoTgr @TgrRai - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Medici sotto choc al #Perrino di #Brindisi dopo l'ennesima #aggressione #IoSeguoTgr @TgrRai -