Stephen King chiude il profilo Facebook: "Troppe fake news e poca privacy" (Di martedì 4 febbraio 2020) Stephen King dice basta e chiude il suo profilo Facebook. Troppe le fake news che continuano ad aumentare e circolare all’interno della piattaforma social. La decisione è stata comunicata ai suoi 5,6 milioni di followers attraverso il suo account Twitter.King non si sente a suo agio “con il flusso di informazioni false che sono consentite nella propaganda politica, e non mi fido della capacità di Facebook di proteggere la privacy degli utenti. Seguitemi su Twitter, se volete”. Come viene riportato dal Corriere della Sera, ciò che ha portato l’autore di oltre cinquanta romanzi ad abbandonare Facebook riguarda la decisione del social di Mark Zuckerberg: continuerà a non essere adottata una politica di fact-checKing per i post a pagamento dei politici. Inoltre, la dubbia pratica del microtargeting per gli spot politici, ovvero ... huffingtonpost

