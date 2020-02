Santori, “Salvini non è quello di prima, ha rivelato la sua fragilità” (Di martedì 4 febbraio 2020) Santori, “Oliviero Toscani rappresentava il padrone di casa e Benetton una persona adulta con cui prevale il senso dell’educazione”. Intervenuto ai microfoni dell’Huffpost, Mattia Santori ha parlato del momento delicato delle Sardine dopo la foto con Benetton e la polemica con il leader della Sardine di Roma. Fonte foto: https://www.facebook.com/6000sardine/ Mattia Santori sulla foto con i Benetton: “Oliviero Toscani rappresentava il padrone di casa e Benetton una persona adulta con cui prevale il senso dell’educazione” “Il mare non si scinde, al massimo si increspa. Stephen da tempo non si presentava alle riunioni delle sardine romane che temevano ci fosse un interesse personalistico dietro a quel gruppo Facebook. Ne hanno e ne abbiamo avuto la prova quando ieri mattina ha eliminato senza alcun preavviso tutti i moderatori. Rispetto ... newsmondo

