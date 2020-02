Sanremo 2020: Achille Lauro, l’ultimo divo (quasi) nudo sul palco (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro quasi nudo sul palcoSanremo 2020, Achille Lauro quasi nudo sul palcoSanremo 2020, Achille Lauro quasi nudo sul palcoPoco dopo le 22 arriva la prima «emozione» del Festival: Achille Lauro entra con un mantello e al primo ritornello strappa via tutto, sfoggiando una tutina dorata (firmata Gucci) da fare invidia a Madonna. Sulle note di Me ne frego. Il rapper 29enne, dopo il debutto dello scorso anno con Rolls Royce, raddoppia, se non triplica. E la sua dichiarazione d’intenti è in una lettera ai fan che accompagna la sua esibizione: «Amici cari, è trascorso un anno ed eccomi di nuovo qui: Sanremo 20.20. Sono successe cosi tante cose che sembra passato molto più tempo! Il mio vivere è in movimento perpetuo. La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e dell’utilizzare il ... vanityfair

