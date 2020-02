Rapida e violenta: arriva l'IRRUZIONE ARTICA con NEVE (Di martedì 4 febbraio 2020) Il caldo folle degli ultimi giorni sta per lasciarci. Sta per lasciare l'Italia e l'Europa orientale, non l'Europa centro occidentale. Proprio in queste ore un sistema frontale, dopo aver attraversato l'Europa centrale, sta puntando decisamente i Balcani e l'Europa sudorientale. Il fronte freddo è impetuoso, accompagnato da venti localmente violenti e nevicate a bassissima quota. L'IRRUZIONE ARTICA è resa possibile da modifiche sostanziali nella distribuzione dell'Alta Pressione, ovvero un poderoso promontorio anticiclonico sta prendendo temporaneamente possesso dell'Europa occidentale e dell'Atlantico settentrionale. Lungo il fianco orientale del promontorio scivolerà, fulminea, la massa fredda proveniente dal Circolo Polare Artico. In questo momento però, giusto sottolinearlo, il caldo flusso occidentale persiste in tutta l'Europa meridionale portando temperature ... meteogiornale

starise : @violet6femme @catlatorre Uh. Credevo fosse una parola conosciuta. La prossima volta puoi fare un piccolo sforzo e… -