Negozio di acquari ordina pesci tropicali online e nel locale gli arriva un cadavere di un uomo (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ successo qualcosa di molto macabro a un negoziate di pesce tropicali in California. Il negoziante aveva deciso di fare un nuovo rifornimento di pesci tropicali di acqua dolce per rifare il suo allestimento di acquari. L’ordine, come solito, era stato fatto a un grosso deposito online che lo esaudiva in un paio di giorni. Dopo qualche giorno al Negozio Philadephia è arrivato un enorme pacco. Il negoziante era sicuro di trovare la fornitura di pesci che aveva richiesto ma si è trovato al cospetto di qualcosa di veramente macabro. Il negoziante invece dei pesci tropicali ha trovato il corpo di un uomo morto da tempo. Poi si è scoperto che c’è stato un errore molto macabro di spedizione. Il cadavere era destinato a un laboratorio di ricerca nei paraggi ma purtroppo per errore del corriere era stato consegnato al Negozio di acquari. Subito la ditta di consegne è corsa ai ... baritalianews

