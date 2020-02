Napoli, tenta di strangolare il portiere dell’hotel Romeo e aggredisce i poliziotti (Di martedì 4 febbraio 2020) Un giovane di 28 anni è stato arrestato in via Nuova Marina per duplice tentato omicidio: ha aggredito il portiere dell'hotel Romeo, a Napoli, e successivamente gli addetti alla sicurezza e i poliziotti. Era armato di due coltelli, gli agenti lo hanno bloccato con lo spray al peperoncino e le fasce in velcro, senza usare le pistole. fanpage

