Incendio nella notte: morto un uomo a Trebaseleghe (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia a Trebaseleghe, nel padovano. morto un 70enne in un Incendio nella sua abitazione mentre stava dormendo: sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale del 118. Incendio nella notte Tragedia a Trebaseleghe, all’interno di una casa singola. nella notte, nella sua abitazione in provincia di Padova, Giorgio Cazzaro, di 70 anni, sarebbe morto a seguito di un Incendio divampato mentre dormiva. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Cittadella, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, ad innescare il rogo sarebbe stato il corto circuito di una presa elettrica, dove le esalazioni di fumo avrebbero di fatto imprigionato l’uomo all’interno della stanza portandolo poi alla morte. L’intervento dei pompieri, durato fino le 8 successive, è stato lungo e delicato, volto a mettere in sicurezza tutta l’aerea. I ... notizie

