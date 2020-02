Garbagnate, incidente alla rotonda: auto ribaltata con un’83enne dentro (Di martedì 4 febbraio 2020) Violento incidente stamattina alle 9.30 a Garbagnate Milanese. Sono due le auto coinvolte nello scontro avvenuto alla rotonda di via Europa. Tra i feriti c’è anche una donna di 83 anni che viaggiava all’interno dell’auto che si è ribaltata. Immediatamente è partita la chiamata ai soccorritori arrivati in codice giallo con ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale. I pompieri hanno estratto la pensionata dall’abitacolo, fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi. Per precauzione è stata trasportata al pronto soccorso per accertare le conseguenze di traumi e contusioni. su Il Notiziario. ilnotiziario

