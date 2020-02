Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro superospite perenne: ma quando non era nessuno e superava il quintale non lo voleva nessuno (Di martedì 4 febbraio 2020) Si accettano miracoli. E Tiziano Ferro dona subito il suo cachet di Sanremo 2020 in beneficenza a cinque associazioni differenti. Una a sera. Avis, Lilt, Centro donna Lilith, Associazione Valentina Onlus, Chance for Dogs. Ora raccogliamo targhetta e fogli come Greggio in Striscia la Notizia e andiamo a casa. Tizianone è così. Spiazza. Grande cuore. Grande anima. Gran voce. Tonante, addirittura. Anche se le strofe vibrate spesso si inseguono una simile all’altra, in vent’anni di successi, il ragazzo di Latina è il big, lungo e largo, spalmato e rispalmato da Amadeus per andarsi a guadagnare l’angolo di cielo sfiorato per una sera nel 2007, nel 2015 e nel 2017. Ferro questa volta salirà sul palco dell’Ariston come superospite perenne. Praticamente una piccola tenda, fornelletto e sacco a pelo, tra la prima fila dei violini e quei simpaticoni del coro. Tiziano di anni ne farà 40 anni poco ... ilfattoquotidiano

