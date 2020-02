Conte a Londra vede Mittal. Si stringe sull'accordo per salvare Ilva (Di martedì 4 febbraio 2020) Il conto alla rovescia è iniziato. E il premier Giuseppe Conte preme sull’acceleratore incontrando in prima persona Lakshmi Mittal, il presidente e ceo di ArcelorMittal, la multinazionale che gestisce l’ex stabilimento Ilva di Taranto. Il colloquio avviene a Londra, nella sede dell’Ambasciata italiana, e soprattutto quando mancano appena 72 ore all’udienza, presso il Tribunale di Milano, che discuterà i ricorsi presentati sia ArcelorMittal sia da Ilva in amministrazione straordinaria. Entro il 7 febbraio sarà dunque necessario chiudere il negoziato per salvare la fabbrica siderurgica.Il passo in avanti nella trattativa lo certifica lo stesso Conte che, dopo i toni perentori usati dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, prende nei fatti in mano il dossier mettendoci sopra un cappello politico. “Non sono entrato nel ... huffingtonpost

