Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:00 (Di lunedì 3 febbraio 2020) . SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI Roma, IN VIA PORTUENSE, “Roma INTERNATIONAL ESTETICA”, PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE. A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. ... romadailynews
virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 03-02-2020 ore 09:30 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 03-02-2020 ore 09:30 RomaDailyNews
Traffico RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma