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Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 | 00

. SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI ...

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Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:00 (Di lunedì 3 febbraio 2020) . SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO   RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA  FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI  PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI Roma, IN VIA PORTUENSE, “Roma INTERNATIONAL ESTETICA”,  PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE. A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO   A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA,  IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. ... romadailynews

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