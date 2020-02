Sanremo 2020, le Nuove proposte e le 8 canzoni in gara (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono otto i giovani artisti che gareggeranno quest’anno nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo. Un percorso lungo, iniziato con 842 artisti selezionati, passati poi a 65 dopo le audizioni dal vivo, superate da 20 semifinalisti. I 20 sono ulteriormente stati ridotti a 10 finalisti durante le puntate di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!” e si sono sfidati a duello durante le puntate di “Sanremo Giovani 2019”. I cinque vincitori dei duelli (Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri), superando le sfide e i giudizi della commissione presieduta da Amadeus (e composta da Gianmarco Mazzi, Leonardo De Amici, Massimo Martelli e Claudio Fasulo) – nonché il voto della giuria televisiva, della giuria demoscopica e del televoto del pubblico – sono entrati a pieno titolo tra le otto Nuove proposte che si esibiranno ... open.online

