Sanremo 2020, chi canta durante la seconda serata del 5 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020, i cantanti della seconda serata del 5 febbraio Il Festival di Sanremo 2020 sta per cominciare. Dal 4 all’8 febbraio andranno infatti in scena le cinque serate della kermesse musicale più importante d’Italia. Ma chi sono i cantanti che si esibiscono durante la seconda serata del 5 febbraio? Quest’anno infatti ascolteremo i primi 12 Big durante la prima serata e i restanti 12 nella seconda. Inoltre anche le Nuove Proposte si esibiranno quattro durante la prima serata e altri quattro durante la seconda. In questa settantesima edizione guidata da Amadeus, infatti, torna la suddivisione tra i Campioni e i Giovani, che si sfidano in due diverse gare. durante la conferenza stampa di vigilia di Sanremo 2020 sono stati annunciati i cantanti che si esibiranno nel corso della seconda serata del 5 febbraio 2020. Ecco l’elenco completo. TUTTE LE NOTIZIE SU ... tpi

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… -