Meteo e Virus Cina: i legami tra anomalie e diffusione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici e gli eventi Meteo estremi del futuro potranno accelerare e al tempo stesso aumentare la diffusione territoriale dei Virus: questo è un dato di fatto. Ma qual è il legame tra estremizzazione Meteo e Virus cinese?Premettendo che quest'ultimo NON è nato A CAUSA dei cambiamenti climatici, l'Oms ha proclamato l'emergenza globale per il Novel CoronaVirus (2019-nCoV), giustamente preoccupata per la rapidissima diffusione di tale soggetto infausto. In realtà, essa dichiara che il principale vettore di diffusione sono i numerosi scambi commerciali, i quali sono stati prontamente fermati dai Paesi coinvolti. Eppure la domanda è lecita: il riscaldamento globale può velocizzare la diffusione di Virus?La domanda è mal-posta, poiché in genere la sopravvivenza e riproduzione degli agenti patogeni e degli ospiti, nonché le difese ... meteogiornale

