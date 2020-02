Marco Masini, chi è la sua ex: corteggiatrice di Uomini e Donne [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per Marco Masini la partecipazione al settantesimo Festival di Sanremo, sarà la numero nove. Il cantautore toscano calcherà il palco da single o ha un amore segreto che non vuole rivelare? Intanto tutti si ricordano di Aurora Nardozzi, la sua ex fidanzata che gli ha spezzato il cuore.. Marco Masini, na storia breve ma intensa … L'articolo Marco Masini, chi è la sua ex: corteggiatrice di Uomini e Donne FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LuciaMirra2 : RT @famedalupi: #BuonLunedi La nostra magia non finirà a mezzanotte ?? Aspettando #CenerentolaInnamorata Marco Masini ft Ermal Meta https:… - cecegol : #MarcoMasini #Masini: a #Sanremo2020 per festeggiare trent'anni di carriera in cui è stato Disperato, Uomo volante,… - elisaprettosart : RT @famedalupi: #BuonLunedi La nostra magia non finirà a mezzanotte ?? Aspettando #CenerentolaInnamorata Marco Masini ft Ermal Meta https:… -