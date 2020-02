Isola dei Famosi 2020, svelati i primi due concorrenti? Le anticipazioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mentre entra nel vivo la stagione del Grande Fratello Vip, in Mediaset si sta già pensando ai palinsesti della stagione primaverile: e a farla da padrone, come ogni anno, non potrà che essere la nuova Isola dei Famosi 2020. Il reality è reduce da un’edizione non esaltante in termini di ascolti, che ne ha determinato lo spostamento da gennaio ad aprile, facendo così spazio alla Casa di Alfonso Signorini. Ora è tutto pronto per ripartire, con qualche cambio in cabina di conduzione, e un nuovo cast attualmente in fase di preparazione. Si lavora all’Isola dei Famosi 2020: dopo l’annuncio della conduttrice, ecco i primi due nomi contattati per diventare naufraghi A condurre L’Isola dei Famosi 2020 sarà dunque Ilary Blasi, di ritorno al mondo reality dopo il discusso addio al suo GF. La conduttrice romana prenderà dunque il posto di Alessia Marcuzzi, a sua volta reduce ... velvetgossip

