Incidente a Ravanusa | muore sul colpo l’ex consigliere comunale Lorenzo Miceli | aveva 28

Un Incidente stradale a Ravanusa, in provincia di Agrigento, ha causato la morte di Lorenzo Miceli, 28enne che è stato anche consigliere comunale del paese, eletto con il Movimento 5 Stelle. Nello schianto sono rimasti feriti anche altri tre coetanei della vittima: per loro la prognosi resta riservata. Tragico Incidente stradale a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Una persona è morta e altre tre sono rimaste gravemente ferite: la vittima è Lorenzo Miceli, 28 anni ed ex consigliere comunale del paese, eletto con il Movimento 5 Stelle. L'Incidente fatale per l'ex consigliere è avvenuto in via Gramsci, a Ravanusa, provincia di Agrigento. Nello schianto sono rimasti feriti tre suoi amici, tutti suoi coetanei. Subito dopo l'impatto sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Per tutti e tre si sa ancora poco sulle condizioni di salute: la prognosi rimane riservata.

