Il team di Valentino Rossi riparte dal ranch (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il sole d’inverno riscalda la pista del ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Il conto alla rovescia segna -38 giorni alla prima gara del Motomondiale, in programma per l’8 marzo in Qatar, e lo Sky racing team VR46 presenta piloti, moto e ambizioni per la nuova stagione di Moto3 e Moto2. È la settimna stagione del team, che ha già conquistato 18 vittorie e 47 podi con sette piloti diversi, e che nel 2018 ha conquistato il Mondiale Moto2 con Pecco Bagnaia. E sarà una stagione a fortissime tinte azzurre per la squadra dell’Academy di Valentino Rossi, affidata ancora una volta alla guida di Pablo Nieto. Quattro piloti, tutti italiani. In Moto2 c’è la conferma del fratello d’arte Luca Marini, affiancato dal neo arrivato Marco Bezzecchi. In Moto3 Celestino Vietti Ramus è accompagnato dal ritorno di Andrea Migno, già membro del team tra il 2015 e il ... vanityfair

AleLoi1 : RT @chevitaorribile: San Valentino è alle porte non vedo l’ora di ricevere un messaggio dal team di Snapchat - corsedimoto : VALENTINO ROSSI chiude il suo ultimo allenamento in pista prima di volare verso l'Oriente. Il 4 febbraio a Giacart… - alessan80545968 : RT @chevitaorribile: San Valentino è alle porte non vedo l’ora di ricevere un messaggio dal team di Snapchat -