I ‘Me contro te’ non saranno a Sanremo 2020, Luì e Sofì: “Rinunciamo a malincuore, siamo in tour” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le indiscrezioni volevano Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte 'Me contro te', sul palco del Festival di Sanremo 2020 in qualità di ospiti. Purtroppo, però, gli youtuber attualmente al cinema con il film 'La vendetta del Signor S', non ci saranno. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, hanno fatto sapere di essersi visti costretti a rinunciare. fanpage

