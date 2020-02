Gli audio che incastrano Amber Heard: picchiava Johnny Depp - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luana Rosato audio choc incastrano Amber Heard: nei vocali pubblicati dal Daily Mail, l'attrice parla di violenze nei confronti dell'ex marito Johnny Depp Il matrimonio tra Amber Heard e Johnny Depp è finito dopo 18 mesi e l’attrice aveva accusato l’ex marito di averla ripetutamente picchiata nel corso del loro legame. Quelle dichiarazioni le erano valse una denuncia per diffamazione e la richiesta di un risarcimento danni pari a 50 milioni di dollari. Depp aveva deciso di agire legalmente in seguito all’intervista rilasciata dalla Heard al Washington Post nel 2018, in cui lei parlava di ripetuti abusi e violenze domestiche che, secondo gli avvocati dell’attore, erano falsi e finalizzati solo a favorire la carriera della donna. Ad oggi, però, sembra che la situazioni si sia completamente ribaltata in seguito ad alcuni audio pubblicati dal Daily Mail in cui Amber Heard, ... ilgiornale

