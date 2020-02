Festival di Sanremo 2020, i “Me contro Te” non saranno all’Ariston: “Siamo in pieno tour” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”. Così, in un’intervista al Il Corriere della Sera, il duo di youtuber “Me contro Te” ha annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo. Luì e Sofì, questi i loro nomi d’arte, hanno infatti appena esordito al cinema con il loro primo film, “Me contro te – La vendetta del Signor S“, che ha incassato 1,1 milioni di euro solo nel primo giorno di programmazione e sono impegnati proprio con la promozione. I due giovani, legati sentimentalmente nella vita, hanno già partecipato a I Soliti Ignoti (proprio con Amadeus) e a Domenica In. L'articolo Festival di Sanremo 2020, i “Me contro Te” non saranno all’Ariston: “Siamo in pieno tour” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… - SabrinaSalerno : Le attese mi snervano...? #Sanremo #Festival -3 ?? #Sanremo2020 #sabrina #SabrinaSalerno - Raiofficialnews : 'Sarà un Festival dal valore artistico, storico ed umano; il @SanremoRai emblema dei 'legami stretti' capace di rac… -