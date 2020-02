Fed Cup 2020, Gruppo I: programma, orari e tv dei due gironi. C’è l’Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) In settimana sarà tempo di Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che dal 5 all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria mercoledì 5, l’Estonia padrona di casa giovedì 6 e la Grecia venerdì 7. Tutti i match si disputeranno alle ore 15.00 italiane. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, mentre nel Gruppo A sono finite Ucraina, Croazia e Bulgaria. Le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile, mentre le ultime classificate dei raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione: questi match si disputeranno sabato 8 dalle ore 12.00 italiane. Al momento l’unica certezza è che verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis TV il match Italia-Estonia di ... oasport

