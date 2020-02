Elettra ci dà un taglio. Niente più lunga chioma: nuovo look per il debutto sanremese (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elettra Lamborghini è il nome che non ti aspetti di trovare nella lista dei cantanti in gara a Sanremo. Eppure quest’anno la twerking queen debutterà sul palco dell’Ariston e per l’occasione si è rifatta il look.Niente più lunghissima chioma castana: nelle storie social, l’ereditiera Lamborghini si mostra con un long bob altezza spalle e un trucco più acqua e sapone rispetto a quello a cui aveva abituato i fan.Per chi dovesse temere uno snaturamento del personaggio, nessun allarme. Chi ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprima il suo singolo in gara - “Musica (E il resto scompare)” - rassicura: è in perfetto stile Elettra. huffingtonpost

