Cosa significa “isolare il coronavirus” e perché è importante per combattere l’epidemia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo gli scienziati cinesi, gli australiani del Doherty Institute e i francesi dell'Isituto Pasteur, anche gli italiani dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani (INMI) sono riusciti a isolare il coronavirus. Si tratta di un processo fondamentale non solo per conoscere meglio il "nemico", ma anche per mettere a punto e sperimentare strategie per contrastarlo. Ecco Cosa significa isolare un virus e quali sono i passi per raggiungere questo risultato. fanpage

