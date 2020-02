Bill Murray e Aubrey Plaza: un video parodia di The Lighthouse per promuovere gli Spirit Awards 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Bill Murray e Aubrey Plaza si sono calati nei panni dei protagonisti di The Lighthouse in un video promozionale degli Independent Spirit Awards 2020. The Lighthouse è al centro di un video parodia con protagonisti Aubrey Plaza e Bill Murray per promuovere gli Independent Spirit Awards 2020 che verranno trasmessi da IFC sabato 8 febbraio. I due attori si sono così calati nei ruoli avuti da Robert Pattinson e Willem Dafoe nel film diretto da Robert Eggers che ha ottenuto cinque candidature in questa edizione dei riconoscimenti assegnati al cinema indipendente, sottolineando come la cerimonia si svolgerà in spiaggia e i perdenti verranno "spazzati via dalla corrente". Aubrey Plaza, condurrà la serata per la seconda volta consecutiva, e per promuovere l'evento ha chiesto il ... movieplayer

