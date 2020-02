Torino, Comi: «Gara inaccettabile, riflessioni in corso su Mazzarri» (Di domenica 2 febbraio 2020) Le parole durissime del direttore generale del Torino Antonio Comi dopo lo scivolone in Serie A contro il Lecce Dopo il deludente KO contro il Lecce, il dg del Torino, Antonio Comi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a nome della società. Ecco la posizione del dirigente granata. «Stiamo riflettendo su tutto, anche sulla guida tecnica. Non c’è da fare tante parole, c’è da riflettere. Mazzarri? Si fa una riflessione globale che riguarda allenatore, giocatori e società. Queste partite sono inaccettabili. Cosa ha fatto più arrabbiare? Vedere una squadra rassegnata. Dobbiamo reagire, le qualità ci sono». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Luca100celleASR : RT @CorriereG: Io giorno in cui distribuivano la dignità Comi era in trattoria. Anche il giorno dopo. - doss1906 : RT @CorriereG: Io giorno in cui distribuivano la dignità Comi era in trattoria. Anche il giorno dopo. - GranataAndy : RT @CorriereG: Io giorno in cui distribuivano la dignità Comi era in trattoria. Anche il giorno dopo. -