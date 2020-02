Renzi scommette sulla doppia cifra. E la base ci crede (Di domenica 2 febbraio 2020) Un progetto "ambizioso", che guarda a un orizzonte "di lungo termine" e che ha come obiettivo quello di "conquistare il campo aperto che si libera al centro". La base Renziana sta con il suo leader, ne condivide linea e visione e non crede ai sondaggi, che per ora 'inchiodano' Italia viva sotto il 5%. Dopo l'intervento di un'ora e mezza di Renzi, i militanti e iscritti a Italia viva, arrivati da tutta Italia negli Studios di Cinecittà per la prima Assemblea nazionale, sono pronti a raccogliere e rilanciare la sfida di Renzi: dettare l'agenda del governo, indicare la strada e la rotta per sconfiggere il populismo salviniano, presentarsi alternativi al progetto di Zingaretti di un campo largo riformista assieme ai 5 stelle. L'ex premier non mostra attenzione ai sondaggi, almeno è questa l'immagine che intende dare. Va sul concreto, punta alla 'sferzata' che vuole dare al ... agi

