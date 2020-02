Juventus-Fiorentina e la polemica di Commisso, giusta e sbagliata (Di domenica 2 febbraio 2020) Prima il fatto che ha scatenato la rissa verbale. Il rigore con cui la Juventus ha raddoppiato e chiuso la partita con la Fiorentina, concesso da Pasqua e confermato dopo revisione al Var suggerita da Calvarese, era molto poco rigore e meglio sarebbe stato se l'arbitro fosse tornato sui suoi passi. Concederlo è stato un errore con l'aggravante del precedente fresco a San Siro (contatto ai danni di Young in Inter-Cagliari) deciso in maniera differente e costato due punti alla squadra di Conte.Fatta la premessa, però, non si può non concentrarsi sullo sfogo del patron e presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a fine gara. Parole durissime, un'autentica picconatura del sistema calcio in Italia con accuse nemmeno troppo velate di una certa sudditanza arbitrale nei confronti della Juventus. Ha detto Commisso: «Sono disgustato. Credo che una squadra che ha 350 milioni di ingaggi non ha ... panorama

