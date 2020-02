Emergenza Coronavirus: in quarantena Wenzhou, la città dei cinesi d’Italia (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo Wuhan, è la città di Wenzhou, situata nella parte sud-orientale della provincia cinese dello Zhejiang, a essere isolata per contenere il rischio di contagio da Coronavirus 2019-nCoV: strade chiuse, cittadini costretti a vivere in quarantena nelle proprie case, annullate le lezioni a scuola e alle università fino a marzo. Ma pochi sanno che questa è la terra d'origine del 90 per cento delle comunità di migranti cinesi in Italia e nel resto d'Europa. fanpage

