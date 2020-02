Virus: visti sospesi,controlli in porto

Le misure precauzionali in vigore negli aeroporti per l'emergenza coronasaranno estese anche ai porti. I medici potranno dunque salire a bordo e fare analisi in caso di segnalazioni. Lo ha deciso la Protezione civile, che ha anche stabilito che i 67 italiani in arrivo lunedì da Wuhan andranno in quarantena nel centro militare della Cecchignola. E sempre da lunedì prenderanno i rimpatri da e per la Cina. Sospesa poi la concessione diin Cina per l'Italia.(Di sabato 1 febbraio 2020)