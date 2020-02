Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 12:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA TUSCOLANA; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI DOVUTI AL TRAFFICO, SONO PRESENTI LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI COLLEVERDE, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE PER LAVORI LE STAZIONI BARBERINI E CORNELIA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E MA10 TRA TERMINI, BARBERINI E LARGO CHIGI. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN ... romadailynews

