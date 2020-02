Sei Nazioni 2020: calendario, biglietti e come vederlo in tv (Di sabato 1 febbraio 2020) Prende il via il torneo Sei Nazioni sabato 1° febbraio, proprio con l'Italia in campo (ore 15.15) a Cardiff contro il Galles, grande dominatore della edizione dello scorso anno. In estate si è disputata la Coppa del Mondo in Giappone vinta dal Sudafrica, che ha battuto l'Inghilterra in finale lasciando i bianchi con l'amaro in bocca e presumibilmente tanta voglia di riscossa. Sabato, come da calendario della prima giornata, si gioca anche Irlanda-Scozia (alle 17.15), mentre domenica 2 febbraio allo Stade de France di Parigi è in programma il big-match tra Francia e Inghilterra. Stante la solidità e la rosa del team inglese reduce dal secondo posto mondiale i bianchi sono favoriti per la vittoria finale, ma i Dragoni campioni in carica restano una supersquadra col fiore all'occhiello di un 2019 segnato dal trionfo nel Sei Nazioni – arricchito da Grand Slam e Tripla Corona – e il quarto ... gqitalia

