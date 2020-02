Mary Higgins Clark, è morta la Regina della Suspence (Di sabato 1 febbraio 2020) Mary Higgins Clark è morta: la scrittrice, 92anni, aveva pubblicato il primo libro nel 1975 e nella sua lunga carriera ha venduto più di trecento milioni di copie in tutto il mondo. E' morta ieri Mary Higgins Clark, scrittrice di libri gialli molto nota anche in Italia. Nella sua carriera ha pubblicato più di cinquanta liberi e venduto ottanta milioni di copie solo negli Stati Uniti. Mary Higgins Clark è morta il 31 gennaio in Florida, come ha annunciato - "con grande tristezza" - Carolyn K. Reidy di Simon & Schuster, dal profilo Twitter della casa editrice, scrivendo "È con grande tristezza che salutiamo la 'Regina della Suspence' Mary Higgins Clark, autrice di oltre 40 titoli di suspense e di successo. È morta questa sera, 31 gennaio, all'età di 92 anni, circondata ... movieplayer

