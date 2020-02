L’assurda passerella dei politici al parco di via dell’Erba (Di sabato 1 febbraio 2020) Vi prego, non chiamatela inaugurazione. Da qualche giorno una decina di volenterosi hanno verniciato il campo di basket del parco di via dell’Erba, hanno dipinto il viso di Kobe Bryant e invitano tutti a partecipare domenica ad una sorta di inaugurazione. L’evento circola su Facebook, viene identificato come inaugurazione del parco. Sempre sul social, ci sono post di diversi esponenti politici che, contentissimi, pubblicano foto del campetto di basket di via dell’Erba. Ma sarebbe bene far notare a queste persone che non è stato fatto nessun lavoro che consenta la riapertura del piccolo parco. Vi prego, evitiamo passerelle. Si inaugurano le cose nuove, rese belle, funzionali, non una riverniciata, seppur effettuata con animo contento e gioioso. Rendiamo questa una occasione per far sì che i riflettori si riaccendano sul quel parco. Rifare semplicemente il campo, tra l’altro ... ilnapolista

