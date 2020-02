La nostra classifica dei 10 migliori film dello Studio Ghibli (Di sabato 1 febbraio 2020) Dal 1° febbraio sono disponibili sulla piattaforma digitale Netflix i film dello Studio Ghibli, uno degli studi d’animazione giapponese (assieme a Production Ig, Studio Sunrise, Madhouse, Gainax, Tatsunoko e Pierrot…) tra i più rivelanti a livello mondiale. Fondato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata negli anni Ottanta, ha prodotto e realizzato alcuni dei più grandi successi commerciali nipponici nonché il primo film animato giapponese che ha vinto l’Oscar (assegnato a La città incantata nel 2002). Titoli poetici, immersi nella fantasia e nella magia, ispirati al folklore locale o alla narrativa occidentale, parabole che criticano gli abusi dell’uomo nei confronti della natura e denunciano la crudeltà della guerra, storie dedicate ai bambini che insegnano (anche) agli adulti. Questi sono i film dello Studio Ghibli dal character design inconfondibile che avremmo voluto vedere da piccoli ... wired

Fidax__92 : @Alenize82 @PianiMino Ah perché ora con un Robinson in meno cambia la nostra classifica?!ma siamo seri dai,non avre… - drewdemiselena : RT @jb__italiancrew: Beliebers, è importantissimo che compriate #Changes in negozi o siti ITALIANI per un buon debutto nella nostra classif… - AngeloBattisti : L'#Entella ha corsa e gamba, è una squadra temibile con un classifica ottima e con qualità importanti, come Pordeno… -