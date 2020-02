E’ tornata a casa la ragazza campana bloccata in Cina: “Nessun controllo negli aeroporti” (VIDEO) (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Ragazzi finalmente sono a casa. Mi dispiace dirvi che purtroppo nessuno di noi è stato controllato anche se sento che nell’aeroporto di Fiumicino hanno bloccato 20 persone, noi non abbiamo visto niente del genere” . Il Coronavirus ha creato molti disagi anche nei mezzi di trasporti come i voli aerei che per molti versi, hanno tenuto e tengono bloccati in Cina molti italiani. E’ tornata a casa Clara Avino, la ragazza originaria della provincia di Napoli, rimasta 10 ore bloccata in un aeroporto in Cina con altri 15 ragazzi italiani. Attraverso un video postato sui social la ragazza spiega che non ci sono stati controlli negli aeroporti europei. “E’ nostra responsabilità personale – dice la giovane napoletana – metterci in isolamento volontario e aspettare per 14 giorni di non ... anteprima24

