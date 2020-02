Comitato Pietà e zone limitrofe: si punta a sostenere le attività commerciali (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTante le iniziative svolte dal “Comitato Pietà e zone limitrofe”, guidato dal presidente Gennaro De Luca, durante l’anno 2019: dalla prima Festa del quartiere Santa Maria degli Angeli/Pietà, fino allo Sport Fest e le diverse giornate ecologiche. In collaborazione con l’assessorato al Verde Pubblico, ci sono stati importanti interventi in via delle Puglie e in via dei Mulini (taglio chiome fusti). In questi ultimi giorni anche il rifacimento del manto stradale in via Pietà, di fianco al costruendo campetto ed annesso parcheggio, con il taglio degli alberi infestanti presenti sull’arteria. Da evidenziare l’incremento della presenza degli operatori ecologici per le strade rionali. Per il 2020 è auspicabile un incremento della campagna di tesseramento annuale (entro fine febbraio) e, nel contempo, possiamo dirci soddisfatti del numero di convenzioni fatte ... anteprima24

