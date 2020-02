Cane salva un uomo da un attacco di cuore. Il sindaco lo premia. (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Cane protagonista di questo episodio, si chiama Igor ed è oggi acclamato da tutti, come un eroe. Per ciò che ha fatto gli è stata consegnata una targa in argento, come riconoscimento e ringraziamento. È un esemplare di Golden Retriever bianco, che ha salvato la vita di un uomo con un attacco di cuore. È accaduto a Trani, una città pugliese. In una qualunque giornata, come di abitudine, Igor era uscito a passeggio con il suo umano, Antonio. Quest’ultimo, una volta raggiunta la porta di casa, si è reso conto che il Cane non era più con lui ed è tornato subito indietro per cercarlo. È stato allora che si è reso conto che Igor si era fermato qualche isolato prima e stava cercando di salvare un uomo caduto a terra. Aveva avuto un malessere, un attacco di cuore e il Golden Retriever aveva percepito ... bigodino

