Cagliari-Parma 2-2, Cornelius beffa i sardi al 94′ (Di domenica 2 febbraio 2020) Niente da fare per il Cagliari che aspetta la vittoria in Serie A da otto partite: alla Sardegna Arena è finita 2-2 contro il Parma con il gol di Cornelius al 94'. Al vantaggio del Cagliari con Joao Pedro al 19', bravo ad anticipare Iacoponi sul primo palo, ha risposto Kucka al 42' chiudendo un'azione sul secondo palo. Nella ripresa rete di Simeone pochi secondi dopo il rigore calciato fuori da Joao Pedro. In pieno recupero il pareggio. La cronaca registra che dopo la difesa a tre di San Siro contro l'Inter, il Cagliari torna con il classico 4321. Torna anche Pisacane dopo il turno di squalifica. In mezzo l'assenza pesante (come contro i nerazzurri) è quella di Rog: con ancora Ionita a sostituirlo, mentre davanti i tre non si toccano: Joao Pedro, Nainggolan e Simeone. Tante, invece, le assenze in casa Parma: Sepe e Kulusevski sono out. Inglese resterà fuori ancora per parecchio tempo, ... ilfogliettone

