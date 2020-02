Ad Agrigento paura per il virus: i negozi cinesi restano deserti (Di sabato 1 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Dopo la diffusione delle notizie sui casi di contagio dal virus cresce l'apprensione tra la gente, ad Agrigento, ad esempio, in molti hanno paura per via degli importanti flussi turistici alla valle dei templi, intanto i negozi gestiti dai cinesi rimangono vuoti e si registra un brusco calo del volume degli affari Aumentano le vittime colpite dal coronavirus in Cina e sono anche in crescita i casi di contagio in tutta la Nazione coinvolta da questa epidemia. Contestualmente, cresce anche l’apprensione per un eventuale rischio di contagio su scala mondiale nonostante i diversi protocolli adottati per evitare che ciò avvenga. Il virus fa paura e sta generando in alcuni casi una vera psicosi fra le persone. Anche in Italia il timore sta divenendo più forte, soprattutto dopo l’accertamento dei due casi di contagio a Roma. Inevitabilmente, l'apprensione si fa ... ilgiornale

