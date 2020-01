Via libera dalla Giunta Comunale al diritto di superficie: ecco le novità (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Via libera dalla Giunta Comunale presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’atto di indirizzo per la prosecuzione delle attività di stipula e cessione aree “PEEP” e dei contratti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e alla rimozione dei vincoli di godimento in virtù delle modifiche normative introdotte. Il recente intervento normativo ha quindi inteso definire e precisare meglio il diritto e la procedura di affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per agevolare la contrattazione immobiliare. Un provvedimento fermo dal 2018 e questa mattina in Giunta, probabilmente l’ultima dell’amministrazione Mastella, sbloccato dall’assessore Comunale all’Urbanistica, Antonio Reale. Le novità introdotte dalla norma consentono di ... anteprima24

