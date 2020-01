Omicidio Sacchi, Riesame: "Anastasiya inserita in ambienti droga" (Di venerdì 31 gennaio 2020) La misura dell'obbligo di firma nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, ucciso il 23 ottobre 2019 a Roma (L'Omicidio - LE INDAGINI - LE MISURE CAUTELARI), è "appena sufficiente a mantenere un controllo su di lei per prevenire il pericolo di reiterazione del reato". È quanto scrivono i giudici del Tribunale del Riesame nelle motivazioni con cui il 19 dicembre scorso hanno ribadito le misure cautelari dell'obbligo di firma per la ragazza e del carcere per Giovanni Princi. I due sono accusati del tentativo, quella sera, di acquisto di un ingente quantitativo di droga. Per Princi e Kylemnyk, spiega ancora il Tribunale del Riesame, "sussiste un concreto pericolo di reiterazione del reato in ragione delle modalità del fatto e della personalità degli indagati: l'acquisto di ben 15 kg di marijuana denota uno stabile inserimento negli ... tg24.sky

