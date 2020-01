Le coppie che guardano Netflix insieme sono più felici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le coppie che guardano Netflix insieme sono più felici e hanno più successo: questo è stato confermato da uno studio che assicura che le coppie più abitudinarie sono quelle che durano più a lungo. Sappiamo tutti che all’inizio di una relazione, il corteggiatore organizza appuntamenti stravaganti ed originali per sorprendere la persona amata. Però con il passare del tempo , le uscite notturne possono essere lentamente sostituite da abbuffate davanti al grande schermo, con la sedicente compagnia di Netflix! Se non ti sei mai sentito in colpa per passare il sabato sera a casa passando una notte tranquilla, invece di uscire e mostrare ai tuoi 300 follower quanto sia eccitante la tua vita su Instagram, abbiamo un ottima notizia per te: la tua relazione va a gonfie vele! Spesso si pensa che “la noia” all’interno della coppia sia una cosa negativa, ma in realtà l’abitudinarietà è un punto a ... bigodino

