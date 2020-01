La "Maniera" di El Greco per andare verso il futuro - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi Colori squillanti e contorsione del disegno nelle figure allungate sono il marchio del grande maestro cretese Credevo non fosse possibile realizzare una mostra di El Greco, pittore grande che sembra di conoscere per averne viste alcune opere nei musei del mondo. E invece a Parigi, al Grand Palais, decine di dipinti ci inseguono e ci aggrediscono, mentre i corpi dei visitatori si sovrappongono in uno sforzo fisico che, diversamente da Leonardo, non impedisce il confronto vittorioso. Lo scontro con El Greco non ti lascia come prima: lui spinge verso il futuro, lasciandoti fermo in un tempo che è già passato. Nessun pittore ha una così straordinaria attualità. Nulla lo lega alla storia da cui parte, che è prima greca e poi veneziana. Nato a Creta nel 1541, quando l'isola era sotto il dominio di Venezia, studiò e si formò nel mondo veneto-cretese, di radicale ... ilgiornale

