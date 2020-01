Cogliate, trattore trancia condotta del gas, scatta l’emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un trattore al lavoro in campagna a Cogliate, ha tranciato con l’aratro una condotta del gas metano ad alta pressione, causando una grossa perdita che ha messo in apprensione i residenti anche dei comuni vicini. L’incidente si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 16,30 in un terreno di campagna in fondo alla via Ai Campi di Cogliate, a ridosso del confine con Ceriano Laghetto e non distante da quello con Rovello Porro. Secondo quando ricostruito, un agricoltore al lavoro a bordo del proprio trattore con collegato un grosso aratro, ha colpito la condotta sotterranea della rete di distribuzione del gas, squarciandolo. su Il Notiziario. ilnotiziario

