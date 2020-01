Ciclocross, Nicolas Samparisi a poche ore dal Mondiale: “Penso che Van der Poel non abbia rivali, voglio dare tutto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si accendono i riflettori sul weekend più atteso della stagione di Ciclocross. L’1-2 febbraio andrà in scena in quel di Dubendorf, in Svizzera, il tanto atteso Campionato del Mondo 2020. Tutte le nazionali sono arrivate in terra elvetica, compresi i nostri azzurri e soprattutto gli uomini Élite, con la coppia formata da Christian Cominelli e Nicolas Samparisi, che saranno al via della prova regina di domenica pomeriggio. abbiamo intervistato proprio il valtellinese Samparisi della KTM Alchemist Selle SMP Dama, reduce da una stagione vissuta da vero protagonista dalla prima all’ultima gara, fino ad arrivare alla tanto bramata convocazione per la prova iridata da parte del CT Fausto Scotti. Il ventisettenne azzurro ha già analizzato il percorso, conosce molto bene gli avversari, sa che i pronostici giocano tutti a favore di un certo Mathieu van der Poel, ma ha comunque tanta ... oasport

