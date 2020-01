Bruno Conti rivela: “Quando andai in prestito al Genoa mio padre non mi rivolse la parola” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Totti è stato un fenomeno di questo club, ha battuto tutti i record. E’ stato il massimo, io vengo dopo”. Sono le parole dell’ex centrocampista e ora dirigente della Roma, Bruno Conti, nel corso della trasmissione ‘Vieni da me’ su Rai1. “Io di gol ne ho segnati pochi. Ero più uomo assist, basta chiedere a Paolo Rossi o al bomber Pruzzo, che ne sanno qualcosa”. “Il numero 7 mi ha portato bene, ma anche il 16… Ho esordito con la Roma, poi sono andato in prestito al Genoa. Mio padre è romanista sfegatato e quando gli ho detto del prestito al Genoa non mi ha rivolto la parola. Questo per far capire cosa significa la Roma per lui”.L'articolo Bruno Conti rivela: “Quando andai in prestito al Genoa mio padre non mi rivolse la parola” CalcioWeb. calcioweb.eu

