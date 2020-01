Assolto Gabriele Corona dal reato di diffazione aggravata (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo da Sandra Sandrucci per Altrabenevento una nota relativa all’assoluzione di Gabriele Corona, presidente dell’associazione e rinviato a giudizio per diffamazione dalla dirigenza dell’Unisannio. Si legge nella nota: “Gabriele Corona, presidente di Altrabenevento, rinviato a giudizio per diffamazione per un comunicato sullo scandaloso concorso dell’Università del Sannio, è stato Assolto dal Tribunale di Benevento. È finito ieri il processo per diffamazione aggravata a Gabriele Corona rinviato giudizio per un comunicato del 2012 sui risultati di un concorso dell’Università del Sannio. Corona aveva commentato una sentenza del TAR che aveva censurato i risultati di un concorso per Alta Professionalità vinto da due candidate con compiti copiati dalla dispensa dell’ex Direttore Amministrativo, Gaetano ... anteprima24

Retesei : Gabriele Corona, presidente di Altrabenevento, è stato assolto dal Tribunale di Benevento. - Gabriele_fisico : @matteosalvinimi Cioè 1h fa fai il post dove l'avevano arrestato mo è assolto? Ma che vi fumate? Ah non è stato lib… -