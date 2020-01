A processo per possesso di droga, si accende una canna in tribunale e finisce subito in carcere (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’episodio è avvenuto in un tribunale della contea di Wilson, nel Tennessee, dove il 20enne Spencer Boston era apparso di fronte alla corte nell’ambito del processo per possesso di marijuana. Ha preferito approfittare del suo tempo per tenere una sorta di conferenza sull’importanza della legalizzazione della droga leggera… Il tentativo di un 20enne americano del Tennessee di “fare il punto sulla legalizzazione della marijuana” non è andato particolarmente bene, considerando che si è acceso uno spinello in un’aula di tribunale, mentre era già lì per rispondere ad un’accusa di possesso di droga. Per questo motivo, Spencer Boston, 20 anni è stato immediatamente portato in carcere per una decina di giorni, in attesa di una nuova sentenza. Come riporta la CNN, l’episodio è avvenuto in un tribunale della contea di Wilson, nel Tennessee, dove Boston era apparso di fronte alla corte ... limemagazine.eu

